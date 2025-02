Ce qu’il faut savoir sur les élections en Ontario

Le contexte

Des rumeurs circulaient déjà à Queen’s Park depuis plusieurs mois. Tout au long de l’année 2024, Doug Ford a refusé de dire s’il allait tenir des élections par anticipation en 2025, soit un an avant la date prévue des élections générales de 2026.

C’est l’élection du président américain Donald Trump qui a finalement précipité la tenue d’un scrutin en Ontario, puisque Doug Ford plaide qu’il a besoin d’un nouveau mandat de la population pour défendre la province contre les menaces tarifaires du républicain.

N’empêche, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, les libéraux et les verts se sont opposés à la tenue d’élections anticipées, disant que c’est une perte de temps et d’argent.

Ces élections coûteront 189 millions de dollars, selon Élections Ontario.

Les grands enjeux

Les sondages les plus récents, y compris ceux des firmes Mainstreet et Léger, placent la santé et le coût de la vie au haut de la liste des priorités des Ontariens.

L’Association médicale de l’Ontario estime qu’il y a 2,5 millions de personnes dans la province qui n’ont pas accès à un médecin de famille, et les inquiétudes concernant la «médecine de couloirs» persistent.

Par ailleurs, la pénurie de logements a été un élément central de la campagne électorale de 2022.

Les conservateurs ont fait campagne en promettant de construire 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031, un nombre basé sur la recommandation d’un groupe de travail sur l’accessibilité au logement de la province.

N’empêche, depuis qu’il a fait cette promesse, le gouvernement Ford n’a pas réussi, d’année en année, à atteindre ses objectifs en matière de logement.

«Les 10 ans ne sont pas encore écoulés», s’est-il toutefois récemment défendu.

Quant au bilan du gouvernement Ford, les partis d’opposition ne cessent de rappeler la décision de Ford en 2022 de retirer des terres protégées de la ceinture de verdure.

Ce plan controversé a finalement été annulé par Doug Ford après que deux ministres du cabinet ont été contraints de démissionner. Le gouvernement fait toujours l’objet d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à ce sujet.

Participation électorale

Ce sera la première «réelle élection hivernale» que l’Ontario ait connue depuis 1883, a noté le directeur général d’Élections Ontario, Greg Essensa. À l’époque, près de 68 % de la population s’était rendue aux urnes.

La dernière fois que les candidats ont fait campagne durant l’hiver en province était en 1981, mais le jour des élections s’est tenu à l’aube du printemps, soit le 19 mars.

Ce jour-là, 58 % des électeurs avaient déposé un bulletin de vote.

En 2022, plus de la moitié de la population ontarienne a renoncé à son droit de vote, alors que seulement 43 % avaient marqué leur bulletin de vote.

Depuis près de 30 ans, le taux de participation aux élections provinciales en Ontario n’a pas dépassé les 60 %.

La composition de l’Assemblée

L’Assemblée législative de l’Ontario compte 124 députés.

Un parti doit donc remporter 63 sièges pour obtenir une majorité.

Le Parti progressiste-conservateur (PPC) de Doug Ford a réussi à faire élire 83 députés lors des dernières élections, en 2022.

Le NPD ayant quant à lui conservé son statut de premier parti d’opposition, ayant remporté 31 sièges.

Les libéraux n’avaient fait élire que huit députés, faisant du Parti libéral de l’Ontario (PLO) un groupe d’élus n’ayant pas le statut de parti officiel à Queen’s Park.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, avait été réélu. Lors d’une élection de mi-mandat, en 2023, une deuxième membre de ce parti, Aislinn Clancy, a pu le rejoindre à l’Assemblée législative.

Fait intéressant, une candidate indépendante, Bobbi Ann Brady, avait réussi à se faire élire dans la circonscription de Haldimand-Norfolk.

Depuis 2022, l’Assemblée a vu beaucoup de mouvements d’un côté à l’autre de la chambre, et cinq élus se sont joints aux bancs des indépendants au cours de la 43e législature.

Pour diverses raisons, les députés Goldie Ghamari (Carleton), Vincent Ke (Don Valley-Nord) et Kaleed Rasheed (Mississauga Est-Cooksville) ont tous les trois été évincés du caucus progressiste-conservateur, devenant indépendants.

Les néo-démocrates Michael Mantha (Algoma-Manitoulin) et Sarah Jama (Hamilton-Centre) ont eux aussi été forcés de siéger aux bancs des indépendants après avoir été évincés de leur parti.

À la dissolution de la législature, le 28 janvier, le PPC comptait 79 élus, le NPD en avait 28, les libéraux, neuf, et les verts comptaient deux députés.