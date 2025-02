Sudbury, North Bay et Timmins sélectionnées pour deux programmes d’immigration

Ces deux programmes, annoncés le jeudi 30 janvier, par Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont pour objectif de combler les pénuries de main-d’œuvre et de soutenir les communautés rurales et francophones. Cette annonce a été saluée par les trois maires de ces villes nord-ontariennes. Ils ont souligné l’importance de ces programmes pour renforcer leur poids démographique et favoriser le développement local.

Sudbury

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, a relevé l’importance de ces programmes pour la ville. «Ces programmes sont essentiels pour renforcer notre main-d’œuvre et soutenir nos entreprises locales. Ils permettent d’attirer des talents qualifiés pour répondre aux besoins de notre économie en constante évolution», déclare-t-il.

La ville du Grand Sudbury recevra une allocation 525 emplois pour le PICR et 45 pour le PICF.

«En tant que ville bilingue, nous sommes particulièrement bien placés pour bénéficier du programme PICF, qui met en valeur le rôle essentiel des talents francophones dans notre réussite économique», a souligné le maire Lefebvre.

Il aussi rappelé que «depuis 2019, Sudbury a accueilli plus de 2 700 nouveaux résidents grâce au Programme de Partenariat pour l’Innovation et la Rétention des Communautés (RNIP)».

Pour lui, «le succès de ce programme a été un moteur pour l’expansion de la ville, et avec l’introduction des nouveaux programmes, Sudbury espère attirer encore plus de nouveaux arrivants qualifiés».

Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a, pour sa part, met en avant l’impact positif sur l’économie locale. «De nombreux entrepreneurs m’ont confié que leur principal défi était de trouver une main-d’œuvre qualifiée. Ces programmes répondent directement à cette problématique».

North Bay

Bien que North Bay participe uniquement au Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales (PPICR), la ville bénéficie déjà de ses effets positifs.

Le maire Peter Chirico considère déjà que le Programme pilote d’immigration dans les régions rurales et du Nord a fait une réelle différence pour la ville. «En attirant de nouveaux arrivants qualifiés qui ont élu domicile à North Bay, ce programme a permis aux entreprises locales de trouver les travailleurs dont elles avaient besoin, tout en contribuant à la diversité et au dynamisme de la communauté».

Il explique avec enthousiasme : «Nous allons continuer à bâtir sur ce succès en veillant à ce que des collectivités comme la nôtre continuent de croître. Nous sommes ravis d’accueillir davantage de personnes qui souhaitent vivre, travailler et bâtir leur avenir ici à North Bay».

Timmins

Timmins, comme Sudbury, bénéficie des deux programmes pilotes d’immigration.

La mairesse Michelle Boileau est convaincue que ces initiatives seront bénéfiques pour la ville. Elle explique que ces programmes représentent une véritable opportunité pour Timmins, permettant d’élargir la base de population et d’attirer de nouvelles entreprises et projets de développement. «Cela aidera à créer des infrastructures durables et à maintenir des services municipaux essentiels», se réjouit-elle.

Elle ajoute : «Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux arrivants qualifiés qui enrichiront notre main-d’œuvre et contribueront au dynamisme de Timmins».

Le Programme pilote d’immigration dans les communautés francophones (PPICF) fait partie des initiatives visant à favoriser l’installation de nouveaux arrivants francophones dans des régions où la communauté francophone est en situation minoritaire, hors du Québec. L’objectif est de soutenir le développement économique de ces collectivités tout en contribuant à renforcer leur poids démographique. Les communautés sélectionnées pour ce programme, comme Sudbury et Timmins, bénéficient du soutien d’organismes de développement économique locaux. Ces derniers travaillent en partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour identifier les secteurs manquant de main-d’œuvre, désigner des employeurs fiables et proposer des candidats qualifiés pour la résidence permanente.