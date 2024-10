l’UTA dévoile sa programmation pour la saison 2024-2025

Pour sa part, Patrick Breton présentera comment le CFOF, dont il est le directeur, poursuit l’œuvre du père Lemieux grâce à des évènements ponctuels et réguliers que ce soit la Fête des Rois, les chansons à répondre, les contes ou les danses câllées, tout ce riche patrimoine oral des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes qui se doit de continuer et de résonner dans les foyers et les communautés de l’Ontario français.

Rachel Desaulniers présentera un documentaire intitulé Le fondateur, la vie et l’œuvre du père Germain Lemieux qui a profondément marqué tous ceux et toutes celles qui ont eu le plaisir d’étudier, de travailler avec lui ou tout simplement de le connaitre.

De plus, l’UTA maintient un réseau d’information qui consiste en des courriels réguliers au sujet de ce qui se passe en français à Sudbury, afin d’en informer ses membres. Selon la vice-présidente de l’organisme, Diane Labelle, l’organisme compte plus de 100 membres annuellement, dont 50 à 65 participent aux diners-conférences mensuelles. Pour se joindre à l’organisme, le cout est de 15 $ par année, ce qui donne droit à une réduction de 10 $ pour chaque diner mensuel. En effet, le cout du diner est de 25 $ pour les membres et 35 $ pour les personnes qui ne sont pas membres. Pour confirmer sa présence au diner du 6 octobre, un membre tout comme un non-membre doit communiquer avec Francine Gaudette au 705-929-0633, avant midi, le vendredi 27 septembre prochain.

Selon la présidente de l’UTA, c’est «en mai 1993 que l’Université Laurentienne a officiellement inauguré son université du troisième âge. C’est grâce à l’enthousiasme et l’expertise de feu Maurice Aumond, professeur à l’École des sciences de l’éducation, que notre université du troisième âge a vu le jour et qu’elle s’est développée peu à peu».

Depuis sa fondation, les principales activités ont été les conférences éducatives après un diner amical. Alors que la conférence terminait la rencontre, «depuis la pandémie de 2020, affirme Francine Gaudette, nous avons fait suivre la conférence par une période de questions-réponses afin de donner aux membres l’occasion de participer plus activement à l’évènement».

La présidente souligne que, présentement, l’Université du troisième âge n’a aucune affiliation avec l’Université Laurentienne.

Sa mission est d’offrir aux francophones de 50 ans et plus de la région de Sudbury des activités éducatives, intellectuelles et socioculturelles adaptées à leurs situations et à leurs aspirations. Aucune formation universitaire n’est requise. L’UTA est un organisme sans but lucratif géré par un conseil d’administration dont les membres sont Francine Gaudette, présidente; Diane Labelle, vice-présidente; Leila Saadaoui, secrétaire, Jean-Gilles Pelletier, trésorier, Lucette Carrère-Shneider, Chantal Chivot, Dominique Chivot et Jean-Marie Messier, conseillères et conseillers.