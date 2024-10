De la musique pour une bonne cause

La Maison Sérénité du Nipissing organise un spectacle de musique rock intitulé Rocktobre pour amasser des fonds. Le vendredi 18 octobre, de 19 h 30 à 23 h au club Davedi, le groupe local The Maple Hill Project interprétera plusieurs chansons accrocheuses tout au long de la soirée. Il y aura également une vente aux enchères silencieuse, un tirage 50-50, des collations et un bar payant. Les recettes générées iront directement au fonctionnement de la cuisine de la maison de soins palliatifs et à l’achat de nourriture pour les résidents. Pour acheter vos billets, communiquez avec Olivia Parker au 705-995-3377 ou par courriel : [email protected].