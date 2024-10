Un bijou architectural pour les aînés

La conception

La conception du projet de logements multiunités pour personnes âgées sera réalisée par onze étudiants à la maîtrise, dirigés par leur professeur Steven Beites. L’équipe a déjà visité le site pour identifier le positionnement de l’immeuble pour la luminosité et le soleil. Ce sera près du Centre de santé communautaire du Témiskaming à Earlton, sur un terrain de huit acres que la Fondation possède déjà.

À la rencontre avec les entrepreneurs au Centre communautaire d’Earlton Au cœur du village, le professeur Steven Beites a présenté sa vision d’éléments du projet et l’univers de la construction domiciliaire. «Si nous voulons régler la crise du logement, l’industrie de la construction devra prendre le virage technologique. Il n’y a pas eu d’incitatifs pour changer les méthodes de construction depuis 150 ans; s’éloigner de l’idée de construire des structures avec des 2 sur 4. Il faudra faire autrement pour construire plus vite à moindre coût.»

Steven Beites propose de construire avec des unités préfabriquées avec l’aide de machines CNC et éviter les maisons modulaires. Cette approche coûte trop cher en infrastructures : il faut une usine d’assemblage. Ça va à l’encontre de la devise du professeur Beites, à savoir, du logement abordable et durable (Housing Affordability and Sustainability) :«L’utilisation d’unités préfabriquée permet de construire des maisons en série plus rapidement qui sont plus facilement démontables en fin de vie de l’immeuble. Il y aurait ainsi plus de récupération de matériaux. Et le choix des matériaux : ils devront être faibles en émission de carbone; viser le zéro émission de gaz à effet de serre; maximiser l’utilisation de stratégies pour de l’énergie passive.

«Nous allons soumettre le plan développé par les étudiants selon les spécifications de la Fondation. Ce sera à elle de déterminer si elle prendra tous les éléments du plan ou si elle devra en mettre de côté pour des raisons qui lui appartiennent», conclut Steven Beites.