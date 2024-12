Soutien à des programmes de santé mentale au profit des jeunes

Le Club Richelieu Les Perles du Nord de Timmins et l’association des jeux de bienfaisance Timmins Charitable Gaming ont fait des contributions financières envers quelques projets de santé mentale d’adolescents dans la communauté. Le 2 décembre, l’organisme a remis des chèques de 2 000 $ à l’École secondaire publique Renaissance et de 4 000 $ à l’École secondaire catholique Thériault et à La Clef Timmins pour appuyer diverses initiatives qui favorisent l’épanouissement des jeunes. Plusieurs programmes seront désormais disponibles ou seront renouvelés à l’intérieur de ces trois établissements scolaires.