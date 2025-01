Un nouveau gymnase au grand bonheur de la communauté

Après les remerciements d’usage, le président du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR), Roger Grégoire, a déclaré : «Quand on se mobilise en équipe, on peut accomplir n’importe quel projet pour les francophones». Il était visiblement fier du nouveau grand gymnase réalisé grâce à des subventions du provincial et du fédéral, ainsi qu’à un investissement considérable du Conseil.

Le gymnase a coûté 10 millions et 305 milles $. Le projet de gymnase est combiné avec des travaux dans l’école : système de chauffage, ascenseur et autres. Le fédéral a donné 2 millions et 303 milles $ et le provincial 4 millions et 645 milles $. Le Conseil scolaire a investi 3 millions et 357 milles $.