Des célébrations de la St-Valentin

Le Club 50 de Rayside Balfour et le Club Accueil Âge d’Or Azilda présenteront des soupers et des danses dans le thème de l’amour pour célébrer la St-Valentin. Le samedi 8 février, les membres du Club 50 se rassembleront à compter de 15 h pour se mettre dans l’esprit de cette fête. Un repas sera servi à 17 h 30, suivi par de la musique d’Allain Poulin. Le samedi 15 février, ce sera au tour du Club Accueil Âge d’Or d’accueillir le public pour une soirée dansante avec de la musique interprétée par Yvon Doiron. Les portes ouvriront à 16 h 30 et le souper sera servi à 18 h. Les billets de chaque évènement sont 20 $. Pour d’autres renseignements, composez le 705-855-6839 ou le 705-983-2992.