Il y en aura pour tous les gouts au Carnaval de La Ronde

La semaine du 1er au 9 février, les organisateurs présenteront pas moins d’une quinzaine d’activités amusantes pour différents groupes d’âge dans la communauté.

Inauguré dans les années 1960, le Carnaval de La Ronde est un évènement annuel rassembleur pour la communauté francophone de Timmins durant le temps froid.

Les participants profitent entre autres des spectacles, des concours et des repas pour célébrer ensemble leur francophonie et l’anniversaire du Bonhomme Carnaval.

«C’est une grande tradition […] comme dans d’autres centres culturels en Ontario. Le bonhomme fait bien partie de notre communauté», explique le directeur général par intérim du Centre La Ronde, Ludger Cloutier.

«Nos hivers sont longs, et c’est une belle programmation. Il y a un peu de tout pour tous les gouts. C’est une belle pause en hiver pour le monde, car ça fait quelque chose à faire. On anticipe une bonne participation cette année.»

Les festivités débuteront le samedi 1er février avec un souper spaghetti de 18 h à 19 h 30, et un spectacle du groupe Sugar Crush de 20 h à 23 h au Centre La Ronde.

Le dimanche 2 février, il y aura une présentation de musique pour enfants de KALIMBA à 11 h et un diner hot-dog, croustilles, jus et biscuits à midi. En après-midi de 14 h à 16 h, le centre de ski Mont Jamieson offrira des sessions de glissade sur tube gonflable.

Le lundi 3 février, Gilberte Mathieu animera l’évènement Siroter et peindre de 19 h à 21 h 30 à l’Armise.

Le mardi 4 février, le Club du Bel âge présentera un jeu de cartes 500 à 13 h. Il y aura en suite des sessions de danse Zumba avec Michelle Lapointe de 19 h à 21 h dans la salle Caisse Alliance.

Le mercredi 5 février, l’activité Accord mets et vins avec Lucie Trépanier se tiendra de 19 h à 22 h à l’Armise.

Le Club du Bel âge sera hôte de jeux de cribbage et de fléchettes le jeudi 6 février à 18 h.

Il y aura un programme double de spectacles au Centre La Ronde le vendredi 7 février.

Les artistes Michel Lalonde et Mitch Jean monteront sur scène à 19 h et à 20 h 30, respectivement.

Le Centre La Ronde présentera plusieurs tournois et un spectacle de musique le samedi 8 février. Le jour, des équipes de quatre joueurs et un gardien de but s’affronteront lors d’un tournoi de hockey bottine sur la terrasse Agnico Eagle à l’Armise.

Un peu plus tard, la salle Caisse Alliance accueillera un tournoi Cornhole. À 20 h, ce sera au tour du groupe Claude et ses filles de divertir la foule avec leurs chansons.

La journée du Bonhomme Carnaval sera le dimanche 9 février de 10 h à 13 h. Il y aura un déjeuner, une cabane à sucre, de la tire sur neige, des sessions de peinture sur visage, une présentation de musique de M & L, des tirages, des remises de prix et le grand dévoilement de l’identité de bonhomme.