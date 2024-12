Ne les oublions pas : reconnaitre les signes de violence pour sauver des vies

Plus de 30 ans déjà depuis cette violence, mais la pire tuerie de l’histoire du pays est récente : il s’agit de la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse, qui a eu lieu en avril 2020, où un tueur a fait 22 victimes. Après ces évènements, des organismes féministes au pays ont été nombreux à attirer l’attention sur le caractère misogyne de la tuerie, soulignant que l’homme avait un historique documenté de violence conjugale et qu’il avait été décrit comme étant un «prédateur sexuel».

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (Action ontarienne) veut aussi préciser un fait méconnu : les tueries de masse ont des liens établis avec la violence conjugale. Plus de la moitié (54 %) des auteurs de tueries aux États-Unis ont soit tué une partenaire intime ou un membre de famille et parmi les dix tueries ayant fait le plus de victimes aux États-Unis, neuf des tueurs avaient démontré un comportement haineux ou violent envers des femmes[1]. Même si les tueries de masse se font plus rares au Canada, plusieurs auteurs de ces crimes avaient des idéologies haineuses envers les femmes, y compris les tueries de Polytechnique et de Portapique ainsi que celle de Toronto, qui a eu lieu en 2018.

Nous savons que ces chiffres sont frappants et qu’il peut être difficile d’y penser. Par contre, ils présentent aussi une lueur d’espoir, car c’est en analysant ce phénomène que nous réussirons à le combattre. Plusieurs solutions sont nécessaires : reconnaissance de la misogynie; mise sur pied de ressources pour les hommes violents; augmentation du financement des organismes pour femmes et enfants; meilleur contrôle des armes à feu; etc. Prendre au sérieux la violence conjugale et les autres formes de violences faites aux femmes constitue aussi une étape essentielle.