Quelles vérités se cachent derrière de beaux mensonges?

Chaque jour, on entend des mensonges; que ça soit ton amie qui dit qu’elle est en route lorsqu’elle est encore dans son lit, tes parents qui te racontent des histoires du père Noël et du lapin de Pâques, ou même ta grand-mère lorsqu’elle dit qu’elle aime ta nouvelle coupe de cheveux, qu’elle trouve «très avant-garde». Mais certains mensonges ne sont pas aussi mineurs et plaisants. Parfois, ils cachent des vérités très troublantes.

C’est le cas de la nouvelle campagne interactive d’Action ontarienne, Beaux mensonges. Explorez le bureau d’une investigatrice pour découvrir l’expérience d’un groupe de jeunes qui ont cru de beaux mensonges qui cachaient en fait une vérité horrifique : l’exploitation sexuelle et la traite de personnes. Retrouvez également de l’information pour mieux comprendre la situation en Ontario, des liens vers une variété de ressources pour les survivantes et plus!

Extrait du deuxième balado, Illusion

Après avoir rencontré Madison, la vie d’Émilie a complètement changé : elle n’est plus à la rue, elle partage maintenant un appartement avec d’autres filles au-dessus du bar où elles travaillent. En échange, Émilie doit voir les clients qui lui sont assignés. C’est la vie qu’elle connait depuis un bon bout de temps et elle s’y est habituée. Mais hier, tout a basculé. Émilie est confrontée à une décision qui la fait remettre en question tout ce qu’elle pensait savoir.

Extrait du troisième balado, Fabrication

En quête de popularité, Alex se tourne vers une application de rencontre dans le but de se trouver un nouveau chum. C’est là qu’elle fait la rencontre de Justin, un étudiant universitaire en kinésiologie. Il est beau, il est gentil, il la complimente constamment et, en plus, ils ont plein de choses en commun! Alors que les semaines passent, elle apprend à le connaitre et développe des sentiments pour lui. Elle se confie de plus en plus avant de réaliser que le gars parfait n’est pas si parfait que ça.

Les deux nouveaux audiodrames sont en ligne! Découvrez maintenant l’histoire complète d’Émilie https://beauxmensonges.ca/emilie/ et celle d’Alex https://beauxmensonges.ca/alex/.

Beaux mensonges, c’est une campagne de sensibilisation à l’exploitation sexuelle qui s’adresse aux jeunes de façon interactive, sans leur faire peur! Découvrez le site web : www.BeauxMensonges.ca

Action ontarienne est un organisme provincial féministe et francophone, qui vise la pleine égalité des femmes dans toutes leurs diversités, entre autres par le développement des services, la défense des droits, la sensibilisation, la concertation et l’offre de ressources. Découvrez notre travail : https://actionontarienne.ca.