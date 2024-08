Une gamme variée de performances durant les concerts d’été de Rayside-Balfour

Les productions Café-musique de Rayside-Balfour présentent des concerts d’été gratuits les jeudis au parc WhiteWater à Azilda. L’organisme à but non lucratif accueillera en soirée l’artiste Natalie Lalonde le 1er aout, le groupe Rodéo le 8 aout, The Rotators et Chicks with Picks le 15 aout, Lager & Ale le 22 aout et Chuck Labelle le 29 aout.

Les spectacles débuteront à 19 h. Les participants sont encouragés à amener leur chaise de jardin pour une soirée relaxante et agréable sous les étoiles. En cas de pluie, les concerts auront lieu à l’École Alliance St-Joseph à Chelmsford.