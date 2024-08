Programmation variée durant les Jours Vallée Est

Les organisateurs du 47e festival Jours Vallée Est présenteront plusieurs activités et spectacles la fin de semaine du 6 au 8 septembre. Une soirée de musique country aura lieu dans le stationnement du centre commercial Hanmer Valley le vendredi 6 septembre. Les artistes et groupes One Ugly Cowboy, Jason McCoy et Northbound seront sur scène à 19 h, 21 h et 23 h, respectivement.

Le lendemain soir, il y aura trois différents spectacles rock; Leash, un groupe hommage à Pearl Jam, à 19 h, The Trews à 21 h et Toe Jam Tequila – dont fait partie les chanteurs-guitaristes franco-ontariens Dayv Poulin et Guy Coutu – à 23 h. La formation Project Wrestling présentera plutôt des matchs de lutte le samedi 7 et dimanche 8 septembre de 13 h à 15 h. L’ensemble des activités pour les familles sera dévoilé à une date ultérieure au www.valleyeastdays.com.