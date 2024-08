Quant l’art pousse au coin de la rue et soulage les maux

Photo : Aurore Mbonimpa

C’est un mélange d’ateliers artistiques, de galeries, de studios et d’espaces habités réunis dans un seul et même bâtiment. Plusieurs de ses résidents ont participé à la porte ouverte du festival Up Here 10. Présentant leur lieux de travail ainsi que leurs œuvres d’art et parfois même là où ils habitent, aussi. C’est là où on retrouve, dans un appartement pittoresque, rempli d’œuvres d’arts en textile, qui font rappeler le travail de l’artiste textile américaine Sheila Hicks.

Janette Woodrow, artiste Nord-Ontarienne, née à Azilda, participe, en effet, à la tournée des artistes pour le Festival Up Here.

Elle a réussi à nicher un coin dans sa ville natale en tant qu’artiste et femme queer franco-ontarienne. Son appartement est une galerie faite de ses plus précieux chefs-d’œuvre, avec pour compagnie son chat noir, Bijou, qui se repose près de sa station d’art.

«Je suis une personne très curieuse et puis j’ai besoin d’une façon de montrer ce que j’ai trouvé de fascinant. Parfois, c’est la façon dont le monde s’habille ou bien la nature. Je suis très influencé par la nature. C’est aussi une façon de prendre soin de moi-même. C’est pour ma santé mentale et je souffre d’un mal chronique, donc c’est pour moi une façon de m’occuper», confie Janette Wood.