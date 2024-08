Quand le bénévolat favorise le brassage culturel et linguistique

Bien que le travail des bénévoles ne soit pas rémunéré, il est, en l’occurrence, récompensé. Le festival offre des badges d’accès à certains spectacles en fonction du nombre d’heures effectuées. L’expérience de rencontrer les artistes et les membres de la communauté reste la rétribution la plus désirée des bénévoles de Up Here 10.

Pour ce qui est de ses tâches, la coordinatrice répartit le travail à accomplir par les bénévoles, suivant les disponibilités, les intérêts et les habilités de chacun, en s’assurant que tous les bénévoles ont reçu les formations nécessaires, notamment en matière de secourisme et de prévention contre les agressions sexuelles.

Emmanuelle Gauvreau a voulu saisir la chance pour revenir à Sudbury pour être une partie prenante du festival. «J’apprécie encore plus Up Here maintenant, en étant impliquée, parce que je vois justement tout le travail qui est caché. Peut-être, quand j’étais spectatrice, je sentais la magie. Là, maintenant, je sens la magie et la recette de la magie», souligne-t-elle.

Il ne s’agit ni de son premier contact avec l’évènement ni de sa première visite à Sudbury. D’ailleurs, et c’est grâce à l’édition de Up Here, organisée en 2019, qu’elle a eu la chance de visiter la ville. C’était surtout l’occasion de détruire l’ornière des préjugés qu’elle avait au sujet de Sudbury.

Afin de gérer le grand nombre de bénévoles, le comité d’organisation du festival Up Here 10, a embauché Emmanuelle Gauvreau pour remplir le poste de coordination des bénévoles. La coordinatrice a fait le voyage d’Ottawa pour prendre ses responsabilités une quinzaine de jours avant le début du festival.

En plus d’avoir participé à la réussite de l’évènement, c’était une occasion pour elles et pour eux de partager leurs cultures, d’apprendre et de s’exprimer dans les deux langues officielles du Canada.

La bénévole estime que la ville «n’est plus ennuyante». En plus, le festival était une occasion, pour elle, en tant qu’anglophone, de rencontrer la communauté francophone. Le bénévolat reste donc pour elle «une excellente façon pour nouer de nouveaux liens d’amitié et de revoir des amis de longue date».

Elle a à son compte trois expériences de bénévolat avec le festival Up Here et une quatrième en tant qu’assistante à la coordination. «J’aime beaucoup l’expérience, c’est pour cela que je continue de revenir», dit-elle. «La première fois, je l’ai fait pour l’école. Je devais effectuer des heures de bénévolat dans le cadre de mes études. Je devais comptabiliser 40 heures. C’était le fun d’être dans un festival de musique».

Dans un esprit très communautaire, Emmanuelle Gauvreau tenait à souligner le gros du travail qu’effectue son assistante Chimdinma Kingsley-Emerenwa et à reconnaitre les efforts que cette dernière déploie pour l’appuyer. La bénévole donne son temps à la communauté et met à sa disposition ses aptitudes depuis sa 10e année à l’école.

Photo : Ines Bouguerra

Faire la route pour aider

Nicole Winckel est originaire de Sudbury, mais habite, actuellement, à Ottawa. Elle a conduit plus ou moins cinq heures pour donner un coup de main à sa communauté et à son festival préféré. «Je viens chaque année pour faire du bénévolat. Quelquefois, je viens juste pour assister au festival. J’adore Up Here. C’est mon festival favori». C’est sa grande dévotion pour le festival qui appuie son désintéressement financier. La bénévole est très fière de couvrir elle-même ses frais de déplacement pour contribuer au bon déroulement du festival.

Nicole trouve l’expérience amusante, mais aussi enrichissante. Pour elle, le festival offre une panoplie de voies pour mettre au banc d’essai les aptitudes des bénévoles. Elle a donc fait du bénévolat dans plusieurs sections, à savoir : l’accueil des artistes, la construction, l’installation des œuvres, etc.

Elle a, également, aidé lors de la journée familiale. «C’est très amusant, mais il faut que tu travailles fort». La quinzaine d’heures que Nicole Winckel a consacrée à Up Here lui a permis de rencontrer des artistes, mais aussi de dialoguer avec eux. Passionnée d’art, la bénévole a pu aussi découvrir les histoires qui se cachent derrière les différentes murales.

Bien que les festivals organisés à Ottawa et à Sudbury ne soient pas comparables, dit-elle, en termes de moyens et capacités, Nicole Winckel, qui est une bénévole chevronnée et une habituée des festivals, insiste sur la particularité du Festival Up Here. «Je vois la différence de taille, mais il y a une magie que tu reconnais à Up Here.

Il y a un élément familial et unique à Up Here que je remarque moins dans des festivals plus grands». Véritablement, ce n’est pas la grandeur du festival qui favorise l’entraide entre les bénévoles et l’ensemble du comité d’organisation.