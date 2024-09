Les Troubadours sont de retour, rejoignons-les!

Êtes-vous tannés de chanter sous la douche? Voudriez-vous travailler votre voix et lui offrir des espaces plus retentissants? La chorale communautaire Les Troubadours a ouvert ses portes le mercredi 28 aout pour une première séance de répétitions.

Photo: Kelly Lambert

Travailler et s’amuser

Selon Kelly Lambert, l’artiste sudburoise francophile, Darlene, a «séparé les membres en trois groupes au début et chacun avait une partition courte à chanter, en même temps que les autres».

«C’était très harmonieux et ça permettait, l’air de rien, de s’entrainer à chanter en entendant d’autres voix et des choses différentes de ce que l’on chante autour de soi, un peu comme dans une chorale avec plusieurs voix et chacun sa partition : soprano, alto, ténor, basse», raconte Kelly Lambert.

L'artiste Darlene explique davantage l'intérêt de l'atelier : «Il s'agit de donner une liberté aux gens d'utiliser leurs voix pour jouer, et non pas d'essayer de chanter comme un professionnel. Cela sert aussi à comprendre qu'on peut faire plusieurs choses avec sa voix et ne pas se limiter à dire ou chanter des mots».

Pour mieux schématiser le principe, elle cite l’exemple d’un enfant qui essaye de parler. «Il ne sait pas prononcer les mots, mais il produit des sons ‘’héné na nou…’’. Il s’agit donc de chanter des sons sans mots. Et cela permet de travailler sa voix en s’amusant».