Arts et culture Une production locale au Cinéfest Sudbury

Nicholas Ntaganda Le Voyageur Crédit: Site du Cinéfest Sudbury International Film Festival

La 36e édition de Cinéfest, le festival international du film de Sudbury, débutera le 14 septembre, et la programmation de cette année ne manquera pas de susciter l'enthousiasme chez les cinéphiles de la région. En plus de présenter des films internationaux acclamés qui ont marqué les plus grands festivals du monde, de nombreux films provenant d’un peu plus près de chez nous passeront à l’écran eux aussi.

