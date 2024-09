Sudbury accueille et des reconnait la contribution de ses nouveaux arrivants

«Évidemment, a-t-il fait remarquer, ce n’est pas la réalité de tout le monde; il y en a qui ont des embuches à surmonter en cours de route, mais c’est pour ça qu’on a une gamme de services pour les aider et les épauler».

Il a déclaré qu’il y en a qui ont déjà trouvé un emploi, qui connaissent la culture locale, qui siègent sur les conseils d’administration et qui s’impliquent dans les activités de la communauté.

«Les parcours d’intégration varient d’un individu à l’autre, mais je pense qu’on a eu beaucoup de bons exemples aujourd’hui via les certificats de reconnaissance, pour de nouveaux arrivants qui ont réussi», a indiqué M. Mercier.

Plus d’une cinquantaine de nouveaux arrivants avaient été conviés dans la grande salle de la Place des Arts, où l’artiste sudburoise aux origines péruviennes, Patricia Cano, les attendaient avec des rythmes et des mélodies qui ont suscité une grande adhésion du public.

Bonne impression chez les nouveaux arrivants

Kelly Lambert, son mari et leurs trois enfants ont quitté la France et se sont établis à Sudbury en juin 2023. Après avoir reçu son certificat d’accueil, Mme Lambert était émue de joie.

«La journée était vraiment super, très familiale. On ne s’attendait pas à être accueillis, on ne savait pas qu’une telle journée existait», a-t-elle indiqué.

«Ça fait plaisir de se sentir accueilli comme faisant partie de la communauté francophone de Sudbury», a ajouté Kelly Lambert.

Elle a affirmé que l’intégration est possible à Sudbury «quand on veut s’impliquer, contribuer et participer».

«Tout le monde est très ouvert. Il suffit juste de venir et puis ça se fait bien.

En tout cas, je me suis sentie très accueillie depuis le début», a-t-elle confié.

Isabelle Kouzon, originaire de Côte d’Ivoire, est à Sudbury, elle, depuis 5 mois.

Elle salue le fait qu’elle a été bien accueillie dans la communauté francophone.