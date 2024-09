Tout sur le Village Noël Témiskaming et les activités de l’ARTEM

Aussi, Karl Chevrier, sculpteur et conférencier autochtone, sera de retour au plus grand plaisir des visiteurs.

Le grand spectacle aura lieu le samedi vers 3 h 30 et mettra en vedette les Bilinguish Boys, un trio bien connu de la région de Sudbury : Dany Poulin, Stef Paquette et Edward Landry.

«Il y aura plus de pourvoyeurs de nourriture et une tente chauffante pour manger au chaud», ajoute-t-elle.

Les dates à retenir cette année sont les 21, 22 et 23 novembre. Les trente-trois maisonnettes sont déjà louées. «Seuls des artistes et artisans ont été acceptés. Ce sont eux qu’on veut encourager; le loyer est raisonnable. Et cette année, il y a de nouveaux exposants», affirme Réjeanne Massie, présidente d’ARTEM.

Une dimension Métis

Témiskaming Métis Community Council revient, elle aussi. Dans sa tente, les enfants et les adultes pourront écouter des contes du peuple Métis. De plus, les visiteurs pourront lire des affiches avec des faits et des anecdotes sur les Métis et les Autochtones.

«Comme toujours, on essaie de mousser la Nouvelle-France», ajoute Réjeanne Massie. Il y aura de nouvelles affiches historiques et même des ambassadeurs du temps. Ce sont des habitants et artisans de

Nouvelle-France, en vêtements d’époque, qui amuseront les visiteurs en les interpellant d’une façon aussi inattendue qu’insolite.

«Le but du Village Noël Témiskaming est d’offrir une activité familiale accessible. Il n’y a pas de prix d’entrée et les enfants ont accès à plusieurs jeux du bon vieux temps à l’extérieur. L’accès au site est

Interdit aux chiens; il y a trop de gens et c’est dangereux de trébucher en faisant un pas en arrière», ajoute Réjeanne Massie.

«C’est aussi dans cet esprit de plaisirs bon enfant qu’on encourage les écoles à monter des minispectacles sur la grande scène. Le Village Noël Témiskaming veut profiter de l’occasion pour reconnaître trois politiciens qui ont été importants dans l’avènement du Village. Il s’agit de John Vanthof, député néodémocrate provincial pour Témiskaming-Cochrane, Antony Rota, député fédéral libéral pour Nipissing-Témiskaming et Charlie Angus, député fédéral néodémocrate pour Timmins-Bay James.

L’édition 2024 du Village Noël Témiskaming pourrait bien être la dernière. Réjeanne Massie aimerait bien que quelqu’un se présente pour prendre la responsabilité de la réalisation de l’évènement. «Il ne faut pas oublier que le Village Noël Témiskaming appartient à ARTEM et qu’il va continuer à l’appuyer financièrement», ajoute Réjeanne Massie.

LeCentre culturel ARTEM est très impliqué dans la communauté francophone du sud du Témiskaming.

Il subventionne des cours d’art au Open Studio Libre, quand c’est donné par un francophone. Open Studio Libre est un atelier d’art mis sur pied par la Galerie d’art du Témiskaming.

Au cours de la dernière année, ARTEM y a tenu deux expositions à la Galerie où il a été le bailleur de fonds : Plexus et Rose- Aimée Bélanger.