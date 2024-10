Nos médias et la question autochtone

Nous observons, dans tous les journaux, des rubriques traitant de la nouvelle culturelle, sportive, politique ou de société. Et dans une province comme l’Ontario, où sont concentrés, selon Services Autochtones Canada, 23 % des peuples autochtones du pays, avec 133 communautés, dont 100 dans le Nord, il y a pourtant matière à traiter en long et en large.

Il faut dire, cependant, que beaucoup de médias ne s’aventurent pas dans le traitement de la question autochtone plus par méconnaissance de la culture, des traditions et des codes sociaux des Premières Nations que par simple manque de volonté.

La question étant sensible, eu égard aux exactions et aux injustices commises contre les peuples autochtones, il est souvent plus facile de ne pas en parler. Établir des liens entre les rédactions et les Premières Nations n’est pas non plus chose aisée, et c’est en grande partie en raison d’une logique qui veut que dans les journaux, nous nous rappelons une ou deux fois par an, lors de dates symboliques, de l’importance d’évoquer la cause autochtone.

Tout cela doit changer. En tout cas, au Voyageur, nous nous engageons à le faire. Et ce sera pour bientôt.