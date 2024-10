L’importance des Premières Nations dans la transition vers une énergie verte

La journée a débuté par une conférence de M. Mark Podasly, directeur général du First Nations Major Projects Coalition. Cette coalition, qui regroupe plus de 150 Premières Nations à travers le Canada, est un organisme à but non lucratif établi par et pour les Premières Nations qui a pour objectif de promouvoir leurs intérêts communs en participant et, lorsque approprié, en investissant dans des projets d’envergure amorcés sur leurs territoires.

«Nos membres veulent exercer une influence sur des projets majeurs en participant en tant que partenaires dans le développement de nos terres et territoires», a déclaré M. Podasly. Présentement, les Premières Nations membres de la coalition participent dans 17 projets d’une valeur de 45 milliards $, la majorité (10) dans la province de Colombie-Britannique, trois en Ontario et deux chacun en Alberta et à Terre-Neuve et Labrador.

«Dans l’esprit de la Commission de la vérité et de la réconciliation, nous collaborons avec les industries selon l’intention de la recommandation numéro 92 qui demande que le secteur corporatif du Canada adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et applique ses principes, ses normes et ses standards aux politiques industrielles et aux activités opérationnelles impliquant les peuples autochtones ainsi que leurs terres et leurs territoires», a-t-il affirmé.