Percer l’art visuel en milieu francophone par l’écriture

Éloïse LeBlanc, directrice adjointe de l’Association des groupes en arts visuels francophones a expliqué le projet d’accompagnement aux six participants, parmi lesquels se trouvait l’artiste visuel Dominic Lafontaine. Ce même accompagnement, qui a eu lieu à Moncton, Sudbury et Winnipeg, se déroulera dans une deuxième phase : les personnes intéressées pourront bénéficier d’un mentorat individuel avec l’une des mentores, aboutissant à la publication d’un texte.

Un pilier des arts visuels francophones au Canada

Mme LeBlanc a ajouté que l’AGAVF était le seul organisme national à but non lucratif dédié aux arts visuels des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Cette association a été formellement établie en avril 2003, lors d’un colloque au Musée des beaux-arts du Canada, rassemblant 80 participants. Toutefois, ses débuts remontent à juin 1998 à Sudbury, où elle a été initiée lors d’une rencontre liée au Forum sur la situation des arts dans la francophonie canadienne, organisée par la Galerie du Nouvel-Ontario. Elle regroupe plus de 15 organismes à travers le pays, jouant un rôle clé dans la professionnalisation et la circulation des œuvres. Cet organisme défend les intérêts et les enjeux des collectifs d’artistes, des centres d’artistes autogérés et des galeries d’art auprès des institutions gouvernementales, facilite le réseautage et offre de meilleures conditions de création pour les artistes de leur milieu.

Une nouvelle étude sur les arts visuels dans les communautés francophones

Ce projet est né de plusieurs constats suite à la publication d’une étude commandée par l’AGAVF et réalisée en 2022, visant à mettre à jour le rapport de 2001 par Marc Haentjens et Rachel Gauvin. Éloïse LeBlanc a souligné que les lacunes dans le réseau, le manque d’occasions de perfectionnement et le fait qu’il y ait peu de personnes possédant une maîtrise en histoire de l’art ont permis de lancer cette initiative pour développer le réseautage et le développement professionnel, en particulier dans les communautés francophones minoritaires. Les défis rencontrés par ces communautés francophones incluent notamment la précarité économique des artistes et le manque de données sur les arts visuels au Canada. Elle a aussi insisté sur l’importance de la collaboration avec des commissaires pour le développement artistique en présentant l’artiste visuel Céline Juyghebaert qui possède une démarche artistique unique.