Une balade littéraire sur la Route 11?

Ce site Web a pour but de faire connaître la littérature franco-ontarienne, ses auteur.e.s ainsi que les endroits de la province qui les ont inspirés. Il facilite et encourage une visite virtuelle de ces lieux. Le site est divisé en quatre parties.

Vous lisez le livre d’un ou d’une auteur.e que vous ne connaissez pas et qui mentionne un emplacement qui vous est inconnu? Cliquez sur la section, Nos auteur.e.s, suivez les liens, et vous y trouverez des fiches et des cartes contenant de l’information sur cette personne et sur l’endroit en question. Si vous aimeriez visiter des villes comme Ottawa, Toronto, Sudbury, etc., cliquez sur Les parcours. La section Les cartes thématiques offre des choix de thèmes tels que : la culture, les arts et musées, les galeries et spectacles, les escapades gourmandes, les villages ontariens, etc. La quatrième section, Créer sa carte thématique, propose de planifier sa propre balade dans la province.

J’ai toujours été émerveillée par la beauté de l’Ontario-Nord. Pourquoi ne pas suivre virtuellement la Route 11 qui s’étire de Barrie jusqu’à Rainy River? Il s’agit d’une autoroute qui possède d’innombrables chemins secondaires qui sillonnent l’immense forêt boréale. Plusieurs auteur-e-s franco-ontariens ont décrit cet incroyable espace qui embaume des odeurs fraiches de conifères. La richesse de la faune et la flore, les multiples lacs et rivières, les villes et villages dont plusieurs sont majoritairement francophones, en ont inspiré plus d’un.

À Cochrane, par exemple, cette fameuse Route 11 mène à l’Habitat des ours polaires. J’en ai parlé dans mon livre Filleul. Il s’agit d’un milieu éducatif où on enseigne à protéger ces animaux et les préserver de l’extinction. Les visiteurs peuvent même se baigner avec ces mammifères aux redoutables mâchoires et pattes aussi larges que des rames. Nécessairement, c’est une piscine séparée par une muraille de verre pour assurer la sécurité des humains. Malgré la haute clôture qui entoure l’Habitat, un ours réussit à s’évader dans le récit…

À Fauquier, village situé au bord de la rivière Groundhog, on peut voir un magnifique cours d’eau qui se rend éventuellement jusqu’à la baie James. Il est rempli de poissons et longé ici et là de camps de chasse et de pêche. On aperçoit souvent des orignaux et des ours noirs sur ses berges. Cette localité a inspiré l’auteure Sonia-Sophie Courdeau. Son livre de poésie, À tire d’ailes, ancré dans les paysages du Nord, dresse un portrait de la vie dans la région.

À une vingtaine de kilomètres plus loin coule la rivière Kapuskasing qui forme une baie au centre-ville. Sous la section Cartes thématiques – Au bord de l’eau, se trouve le parc Riverside. L’auteure, Véronique Sylvain, affirme : « Cet environnement m’a inspiré un texte sur ce parc et la rivière qui le longe, mais aussi sur certaines traces de l’histoire de ma ville natale… » Un autre auteur, Dominique Villeneuve, dans un livre intitulé, Être ou ne pas être un pionnier du Nord de l’Ontario, décrit la création de la ville. Vous y verrez également la fromagerie La Kapuskoise, le musée Ron Morel, l’usine de pâtes et papier, Green First, et la ferme expérimentale.

En continuant vers le nord-ouest, cette balade vous fera traverser plusieurs petites communautés fort intéressantes avant d’arriver à Hearst, un endroit qui a inspiré Doric Germain, un auteur bien connu dans la région, surtout pour son roman, La vengeance de l’orignal. Sous la section, Les cartes thématiques – Repères urbains, on peut apercevoir le Collège universitaire. Si vous le désirez, vous pouvez poursuivre cette balade jusqu’à la frontière canado-américaine, ou en imaginer une tout autre de votre choix.

Ontario terre de mots est une remarquable plateforme qui aide à mieux connaître la littérature franco-ontarienne ainsi qu’à constater et à apprécier la richesse de ses lieux et ses paysages. Cette plateforme sera présentée sous peu à Paris.