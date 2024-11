Arts et culture Des thèmes de résilience et d’espoir dans une pièce d’art contemporain

Éric Boutilier Le Voyageur Photo: Éric Boutilier

L’artiste francophone et autochtone Norman Guertin a développé une œuvre d’art visuelle à la fois culturelle et politique. Elle est en exposition à la galerie W.K.P. Kennedy, depuis le vendredi 15 novembre et le sera jusqu’au vendredi 20 décembre.

Your browser does not support the audio format. Back 10 seconds Play Forward 10 seconds Des thèmes de résilience et d’espoir dans une pièce d’art contemporain 00:00