De l’art visuel pour réconforter les patients atteints de démence

Le Centre régional de santé de North Bay a inauguré une nouvelle salle multisensorielle afin de mieux servir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Le 14 novembre, les dirigeants de l’hôpital ont dévoilé de nouvelles unités confortables et sécuritaires qui permettent de donner un sentiment d’appartenance aux patients. Sur les portes et les murs de chaque chambre dans l’unité des soins spécialisés en démence, on retrouve des graphiques de vinyle adhésif et des muraux interactifs. La Fondation du Centre régional de santé de North Bay a recueilli plus de 170 000 $ pour la réalisation du projet.