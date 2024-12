Akeem Oh, un artiste aux couleurs dans la voix !

Akeem Oh, né Ouellette à Philadelphie, était l’invité d’Edouard Landry, de Sudbury, qui a façonné de main de maître un rock d’auteur-compositeur et qui a déjà sept albums à son répertoire. Son invité s’est fait remarquer pour la première fois à la saison 1 de JAM, l’émission-concours de TFO, mais plus encore «avec ses bijoux d’Indie pop comme la dansante Winter Crush, la sentimentale School Girl et la toute récente Fomotion. Ses chansons baignent dans un esprit de jeunesse contagieux, ainsi qu’une maîtrise de la sonorité dans des genres divers», peut-on lire dans le communiqué annonçant sa présence à la Place des Arts.

Pour sa part, la musicalité d’Edouard Landry transmet une vitalité qui énergise sans bousculer. «Ses paroles cultivent une confiance sereine qui tient tête aux inquiétudes de notre temps», lit-on dans ce même communiqué. Il est l’auteur d’albums intitulés Pomme plastique, Escalade et Forteresse entre autres.