Règlement 17 : permis de chanter en français depuis 15 ans !

Ils sont six. Cinq de l’Ontario, dont Daniel Sauvé de North Bay, guitariste et leader du groupe, et le bassiste Xavier Bélanger de Timmins. Les autres viennent d’Orléans, de Casselman et de Lefaivre. La sixième roue, et non moins importante du carrosse, est la chanteuse Cathy Vallières, de Louiseville au Québec. «Elle, on l’a adoptée», lance à la blague Daniel Sauvé.

Celui-ci se rappelle que c’est en 2009, à Montréal, que le groupe de hard rock a véritablement pris son envol avec l’arrivée de Cathy Vallières. Une Québécoise dans un groupe franco-ontarien ? Rien de plus normal pour le leader de Règlement 17. Rappelons-nous que le funeste règlement adopté en 1912 par le gouvernement ontarien «limite l’enseignement en français et son usage comme langue de communication aux deux premières années du primaire», tel que le mentionne le site du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. Aussitôt, la mobilisation s’organise, même au Québec. « On était tous des Canadiens français à l’époque», comme le précise Daniel Sauvé.

Prendre le nom d’un tel fait historique n’est donc évidemment pas anodin. «On s’est approprié le nom Règlement 17 pour une raison, explique le leader-guitariste. C’est une histoire de résistance, de résilience et de persévérance.» Sur la feuille de route de Règlement 17, il y a des chansons qui portent au combat comme Le silence qui tue. «On a fait le choix de faire de la musique qui ne cadre pas facilement dans l’industrie franco-canadienne, explique Daniel Sauvé. C’est dans notre ADN d’essayer des affaires différentes.» L’album Contre courant en est un bon exemple. À cet album paru en 2021, viennent se greffer deux autres albums, 2 EP, 4 titres et 5 vidéoclips. Outre des collaborations au fil des ans avec, entre autres, Stef Paquette, Joly ou encore LeFLOFRANCO, artiste à la musique multicolore de la région d’Ottawa-Gatineau, Règlement 17 a notamment été récompensé en 2023 au gala Trille Or, en recevant le Prix du public.