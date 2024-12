Noël : l’Orchestre jeunesse de Sudbury vous donne rendez-vous!

L’entrée est libre, mais un don à la porte est suggéré pour soutenir l’orchestre et ses projets.

Une tradition musicale qui dure depuis 51 ans

L’Orchestre jeunesse de Sudbury existe depuis 51 ans et permet aux jeunes musiciens de la région de perfectionner leur art dans un environnement stimulant. Bien que la majorité des membres soient des étudiants, l’orchestre accueille également des adultes, tous unis par leur amour de la musique. Chaque année, l’orchestre propose deux concerts : l’un en décembre pour célébrer Noël, et l’autre au printemps pour conclure l’année. Ces concerts permettent aux musiciens de se produire devant un public et de partager leur passion pour la musique.

L’un des aspects les plus remarquables de l’orchestre est sa capacité à toucher la communauté. La plupart des inscriptions proviennent du bouche-à-oreille. Les enseignants de musique, les familles des musiciens et les amis jouent un rôle clé dans la transmission de l’information.

«Nous avons même continué à jouer pendant la pandémie, en organisant des concerts virtuels, ce qui a été un défi, mais une expérience positive», explique Marie-Josée Bergeron, membre du conseil d’administration.

L’Orchestre sous la direction de Jamie Arrowsmith

L’orchestre est dirigé par le Dr. Jamie Arrowsmith, un chef d’orchestre bilingue qui inspire ses musiciens par son leadership.

«C’est incroyable ce qu’il réussit à accomplir en si peu de temps», déclare Marie-Josée.

Sous sa direction, l’orchestre se développe à chaque concert, et parfois, des musiciens supplémentaires sont invités pour renforcer certaines sections. Jamie Arrowsmith, qui dirige l’orchestre depuis un certain temps, réussit à créer une dynamique positive et à pousser chaque musicien à donner le meilleur de lui-même.

Une expérience musicale qui va au-delà des concerts

Au-delà des concerts, l’Orchestre jeunesse de Sudbury est très impliqué dans sa communauté. Les musiciens se produisent dans les écoles primaires et secondaires locales, ainsi que dans des maisons de personnes âgées, pour partager la musique avec ceux qui ne peuvent pas assister aux concerts.

«C’est une expérience enrichissante pour nous tous, et c’est gratifiant de voir les réactions positives des gen», explique Marie-Josée.

L’orchestre organise également des levées de fonds pour financer ses activités, et tous les trois ou quatre ans, il organise un voyage à l’international. En 2019, l’orchestre a eu l’opportunité de se rendre au Portugal, une expérience marquante pour les musiciens, qui ont pu jouer à l’étranger et découvrir une nouvelle culture musicale.

«Un voyage de cette envergure va toujours concrétiser et tisser davantage de liens entre les musiciens», a dit Marie-Josée.