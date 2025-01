Des activités de création d’art en abondance

Le Club canadien-français de Geraldton a présenté quelques sessions de bricolage durant les semaines qui ont procédé le temps des Fêtes. Le 1er et le 14 décembre, plusieurs personnes créatives ont développé des guirlandes et des œuvres en forme de fleurs et de flocons de neige. Des ateliers de peinture animés par l’artiste Yuk-Sem Won ont également été présentés en décembre à l’École Notre-Dame-des-Écoles de Nakina.