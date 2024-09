Le French Fest approche, les préparatifs vont bon train

La Slague du Carrefour francophone de Sudbury a préparé cette activité en partenariat avec le Réseau du Nord et le projet Communauté francophone accueillante (CFA) de Sudbury, car il est prévu au programme l’accueil de nouveaux arrivants.

«On réalise que la francophonie à Sudbury, ce ne sont pas juste des francophones de souche ontarienne. Ce sont aussi des francophones de partout dans le monde qui viennent à Sudbury pour s’y établir», explique la gestionnaire à La Slague, Joëlle Villeneuve.

«Puis, on voulait mettre en valeur cette diversité-là et les accueillir comme il faut», ajoute Joëlle Villeneuve qui indique que le French Fest est une célébration de la francophonie par les francophones et les francophiles de la ville, mais aussi avec ceux qui parlent d’autres langues.

«La majorité des francophones à Sudbury parlent une seconde langue, voire plusieurs», tient-elle à préciser.