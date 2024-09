En tant que Franco-Syrienne, les habitants de cette ville charmante m’ont fait me sentir bien accueillie et acceptée. Grâce à leurs encouragements, moi et ma famille nous nous sommes rapidement intégrées et j’ai vite trouvé ma place à Sault Ste. Marie, puisque, c’est à mon tour, aujourd’hui, d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer.

Bien que le nom de la ville sonne français, la communauté a vu une grave érosion de la francophonie à cause de décisions municipales prises il y a 30 ans. Par conséquent, jusqu’à présent, les francophones sont moins visibles et dissouts dans la majorité anglophone, ce qui malheureusement élimine le besoin d’utiliser le français. Mais la magie c’est lorsqu’un francophone entend une personne parler en français; c’est une découverte instantanée qui amène beaucoup de joie, comme si on se réunissait avec un cousin que l’on rencontre pour la première fois! D’où l’importance de préserver le privilège intellectuel que représente la francophonie et les deux langues officielles du Canada.

Mon parcours avec la francophonie a commencé en 2016, lorsque le président du Centre Francophone m’a suggéré de joindre le conseil d’administration. Ce fut l’occasion d’apprendre la culture et l’histoire de la francophonie à Sault Ste-Marie et en Ontario et de m’impliquer, non pas pour réparer le passé, mais pour construire un meilleur futur inclusif, reflétant mon choix d’immigrer au Canada et les valeurs que le sol canadien m’a apprises. D’où mon sentiment d’être Francophone Canadienne vivant en Ontario, libre de me déplacer où je veux au Canada et d’utiliser la langue de mon choix.