Activités de la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

L’Alliance des francophones engagés de Chapleau (AFEC) invite la communauté à participer à un lever du drapeau franco-ontarien le mercredi 25 septembre à 14 h au pavillon de la promenade de la rivière Kebsquasheshing. Les élèves et le personnel de l’École Sacré-Cœur et de l’École secondaire catholique Trillium feront ensuite un tintamarre dans les rues du centre-ville. Le soir, le Centre culturel Louis-Hémon présentera à 19 h 30 un souper-spectacle avec l’artiste Alexis Normand.

Grand Sudbury

Le French Fest, Au bistro des découvertes et le Banquet des Franco-Ontariens seront parmi les activités qui auront lieu dans le Grand Sudbury avant et durant la Journée des Franco-Ontariens. Le French Fest se tiendra dans le Studio Desjardins de la Place des Arts le vendredi 20 septembre à 19 h. Chanelle Albert, Sarah Craig, Philippe Mathieu et Olivier Palkovits seront les artistes sudburois en vedette lors de cette deuxième édition du concours Chansons en chantier.

La Slague présentera un spectacle de jeunes artistes émergents de l’Ontario français le mardi 24 septembre à 17 h 30 à la Place des Arts. Intitulé Au bistro des découvertes, l’évènement a pour objectif de faire connaitre de la nouvelle musique française dans une ambiance conviviale et intime.

Le 25 septembre, l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury et le Collège Boréal seront hôtes du Banquet des Franco-Ontariens au restaurant Au pied du rocher à 17 h 30. Des prix de la francophonie seront remis à certaines personnes qui se sont démarquées dans la collectivité.