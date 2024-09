Une journée d’accueil pour établir des ponts entre les cultures

La collaboration s’inscrit dans le cadre du projet Communauté francophone accueillante (CFA) visant à faire de Sudbury une ville disposée à recevoir des francophones et leur offrir des opportunités.

«C’est une première que le regroupement des organismes francophones et les organismes qui œuvrent dans le secteur de l’immigration s’associent pour organiser un tel évènement», se félicite Ines Bouguerra, agente de développement socio-économique au sein du Réseau du Nord, un projet de soutien à l’immigration francophone dans le Nord de l’Ontario.

Le Réseau du Nord se joint aux organisateurs du French Fest pour accueillir ensemble non seulement les étudiants, mais aussi les familles récemment arrivées à Sudbury.

«Les nouveaux membres de la communauté sudburoise pourront découvrir des services existants dans la ville et qui peuvent leur être utiles. Ils connaitront les ressources qui sont à leur disposition», explique-t-elle.

«Il va y avoir une invasion de la Place des Arts ce jour-là. On va occuper tous les endroits, tous les étages à la Place des Arts pour que tout le monde découvre tous les coins de cet établissement qui rassemble la francophonie», tient à souligner Ines Bouguerra.

Geste de reconnaissance

Les organisateurs espèrent qu’un grand nombre de personnes assisteront aux activités programmées à la fin de la semaine. Les autorités municipales et les députés de la région y ont été conviés.

Ceux-ci souhaiteront la bienvenue aux immigrants qui ont choisi Sudbury comme demeure.

«On va remettre des attestations d’accueil aux nouveaux arrivants, mais également des attestations de reconnaissance à ceux qui sont à Sudbury depuis quelques années pour reconnaitre leur contribution à la communauté francophone de Sudbury», explique Mme Bouguerra.

«On a lancé des invitations à tous les immigrants inscrits à nos services et aux parents immigrants qui ont des enfants inscrits aux conseils scolaires. On s’attend à plus de 500 personnes», fait-elle savoir.

Ines Bouguerra résume l’objectif de la journée en rappelant que l’évènement permettra de créer des ponts entre les cultures et faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.