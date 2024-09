Une initiative pour faire du centre-ville un lieu de rassemblement et de fête

L’agence Tourisme North Bay, la ville, l’association du centre-ville et les organismes The Artisans Way et Creative Industries organiseront une série d’activités récurrentes en novembre pour célébrer la joie des fêtes, pour rehausser le dynamisme dans le cœur de la communauté et pour appuyer les entreprises locales.

Les organisateurs présenteront un marché artisanal bien connu pour ses produits uniques fabriqués dans la région, des spectacles de musique et une programmation culturelle devant le musée de North Bay.

Des promenades en petit train, des projections de films francophones et anglophones tournées dans la ville, des visites du père Noël et des activations lumineuses sur le thème des fêtes de fin d’année seront également offertes.

L’agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario (FedNor) a contribué avec un montant de 121 500 $ pour le développement de cette initiative.