La petite et le vieux : un film touchant, des personnages attachants

Le Voyageur a visionné pour vous un des deux films qu’il a commandités dans le cadre de Cinéfest Sudbury, La petite et le vieux, projeté le dimanche 22 septembre.

La petite Hélène Dallaire, âgée de 12 ans, vit dans un humble quartier de Limoilou, au Québec. Elle y demeure avec ses parents et ses trois sœurs. Hélène rêve d’ être comme son héroïne, Joséphine Mousquetaire. Elle envie tellement sa bravoure et son courage qu’Hélène déclare un jour «Je veux qu ‘on m’ appelle Jo». M. Dallaire est un professeur d’ados. Il ne se sent pas apprécié pour son travail et il est désespéré par son futur. Jo passe du temps avec son père alors que celui-ci écoute une partie de baseball à la radio. M.Dallaire porte une casquette des New York Yankees. Son cendrier déborde de bouts de cigarettes et les bouteilles de bière s’accumulent. Il parle de son joueur préféré: DiMaggio. Jo apprit, plus tard, qu’ ils portaient le même prénom. M. Dallaire compara ce joueur de baseball avec le personnage principal du livre Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Il faisait tous les deux preuve de beaucoup de courage et de ténacité. Jo décide alors de lire ce livre dont papa lui parle.

Durant une course au dépanneur Papilon, Jo décide d’accepter une job pour livrer les journaux. Elle doit les délivrer en soirée, mais elle s’imagine sur son cheval blanc comme son héroïne lorsqu’elle se met au travail sur sa bicyclette. Sa grande sœur, Jeanne, lui confie qu’ elle s’est méritée une bourse pour étudier à Winnipeg, mais ses parents n’ont pas les moyens financiers pour défrayer les couts de l’ avion. Un vieil homme, M. Roger, vient s’ installer dans leur quartier, juste en face de leur logis. Jo n’ aime pas son allure et le regarde d ‘un air désapprobateur. M. Roger fait mine d’ être grincheux et hargneux. Il parle un langage grossier. Il s’assoit sur une chaise sur le trottoir avec son cendrier, sa bouteille de bière et son fusil. Il surnomme Jo «tit gars manqué», parce que le travail de livrer les journaux est plutôt réservé pour les garçons. Elle se défend de ses paroles peu flatteuses et il réalise qu’ elle a du cran. Mme Dallaire envoie Jo chercher M. Roger un soir, alors que la petite sœur a accidentellement bu de l’eau de Javel. M. Roger sauve la petite. C’est alors que Jo apprend que ce vieil homme avait beaucoup aidé son grand-père lors de son séjour à l’hôpital psychiatrique. Jo développe une verrue sous son pied et encore une fois, Mme Dallaire l’envoie chez M. Roger pour un traitement. Durant sa visite, Jo apprend que le vieil homme a perdu sa femme d’une maladie et que ses enfants l’ont abandonné. Jo lui raconte l’histoire de Le vieil homme et la mer. La petite fait le lien entre les deux personnages et commence à développer une affection pour le vieil homme.