UdeS : 11 programmes additionnels, des bourses et une nouvelle identité visuelle

Le programme ès sciences prépare, également, à une multitude de carrières. Il a pour cible «ceux qui cherchent à se lancer en médecine, qui cherchent à se lancer dans une carrière dans les sciences et en recherche et ceux qui cherchent à devenir enseignants et se spécialiser dans l’enseignement des matières de sciences», explique Serge Miville.

Selon le recteur de l’UdeS, l’ajout de programmes en sciences permet «aux étudiantes et étudiants d’avoir accès à un programme interdisciplinaire qui leur permet de suivre des cours en chimie, en biologie, en biochimie, en pharmacologie, mathématique et physique».

Mais cette nouvelle ne semble pas pour autant mettre terme aux revendications d’une université au moyen-nord par et pour les francophones. Mme Gervais a dénoncé le fait que 50 ans après, le gouvernement refuse de financer ce projet d’université. «Le gouvernement de l’Ontario refuse de financer une Université de langue française au moyen-nord par, pour et avec les francophones. Ça ne devrait pas nous surprendre! Ça fait maintenant plus de 50 ans qu’on la revendique. On attend toujours», a-t-elle clamé.

Avec cette annonce, les futurs étudiants de l’UdeS auront le choix entre quatre programmes, soit en administration et sciences commerciales, en sciences de la santé, en sciences humaines et sciences sociales et en sciences.

Il reste évident que ce programme requiert une structure, autrement dit des laboratoires et des équipements sophistiqués. Le recteur en semble conscient et dit avoir développé des partenariats stratégiques pour y avoir accès. En revanche, aucun détail n’a été fourni en ce qui a trait aux partenaires potentiels.

De nouvelles bourses pour aider à la réussite

«Ici, on réussit» est désormais le slogan de l’UdeS. Il ne s’agit pas d’un simple slogan, mais d’un engagement de l’établissement envers ses futurs étudiants. «C’est une question d’être par et pour les étudiantes et les étudiants du nord et puis de s’assurer de leur succès. C’est pour cela qu’on s’engage dans cette direction-là. On cherche à vaincre les obstacles financiers et d’apporter le soutien nécessaire pour nos étudiantes et nos étudiants», explique Serge Miville.

Le recteur s’engage à faire de l’UdeS «l’université la plus accessible au pays». Ainsi, l’UdeS propose quatre différentes bourses aux étudiants, soit une bourse d’admission automatique de 12000 $, à raison de 3000 $/an, trois bourses dites «Esprit d’équipe» d’une valeur de 3000 $ accordés aux futurs étudiants nommés et recommandés par le personnel des écoles secondaires francophones et d’immersion du Nord, une bourse nommée «Nouvellement sudburois» aux 50 premiers étudiants qui s’inscrivent à la résidence de l’UdeS et une bourse de 3000 $ accordée aux étudiant-e-s autochtones.

«Ces bourses sont cumulatives : 17000 $ pour l’année sur quatre ans, dont 8000 $ pour l’année 2025-2026. À cela s’ajoutent bien évidemment les bourses internes de l’Université de Sudbury dont celle du programme de Leadership Normand Forest», résume M. Miville.