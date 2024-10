Francophonie De bons coups de golf par des athlètes francophones

Éric Boutilier Le Voyageur Crédit: É.s.c. Ste-Marie

Adelle Etheridge et Logan Fasciano de l’École secondaire catholique Thériault, Hannah Sullivan et Chanelle Thanasse du Collège Notre-Dame, et Celia Foley de l’École secondaire catholique Ste-Marie se sont qualifiés pour le championnat de golf de la Fédération des associations du sport scolaire de l’Ontario (FASSO).

Your browser does not support the audio format. Back 10 seconds Play Forward 10 seconds De bons coups de golf par des athlètes francophones 00:00