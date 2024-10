Une institution culturelle de Chapleau fête un demi-siècle d’histoire

Fondé en 1974, le Centre Louis-Hémon doit son existence à une dizaine de personnes passionnées de la culture et de la langue française : Pierrette Ouellette (qui siège toujours au conseil d’administration), Diane Beaulieu, le Père Laurent Dubé, Louis Dubé, Hyacinthe Jean, Omer Landry, Louise Mione, Colette Petitclerc, Rosa Pineau, Jocelyne Robitaille et Guy Sinotte.

Au fil des décennies, le regroupement a développé plusieurs activités récurrentes, projets et traditions, et a participé à sa juste part d’événements et de causes importantes.

Que ce soit le Festival de la nature, la reconnaissance des 100 ans depuis le décès de Louis-Hémon, ou bien la manifestation du jeudi noir de 2018 pour le maintien des droits francophones, le Centre a assurément laissé ses traces dans l’histoire de la collectivité.

«Les fondateurs ont créé cet organisme parce qu’ils voulaient offrir aux francophones de la région un endroit où ils pourraient se rassembler et célébrer leur culture», explique la directrice générale, Monique O’Hearn.

«À l’époque, il n’y avait pas vraiment de lieu où les francophones pouvaient se retrouver pour organiser des activités, partager leurs traditions, et renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté. Le Centre culturel Louis-Hémon est né de ce besoin, pour donner aux francophones un espace qui leur ressemble, où ils peuvent vivre et promouvoir leur langue et leur culture.»