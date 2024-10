Germaine Paquette, une femme qui rayonne dans… l’ombre!

Elle est certaine qu’elle tire cette attitude de sa mère. «Ma mère était terriblement généreuse même si on était très pauvres», dit-elle.

«Quand j’aide ma communauté, je ne le fais pas pour avoir de la gloire ou pour être reconnue. Tout simplement, ça me donne la satisfaction personnelle d’avoir accompli quelque chose», fait-elle savoir.

Mais comment le club Richelieu a pu l’identifier et lui décerner un prix ?

«Je n’ai pas construit des hôpitaux ni des écoles, mais je me dévoue pour les pauvres et les moins fortunés, dans ma communauté», indique Mme Paquette.

Son enfance

Germaine Paquette est née en 1947 dans un petit village qui s’appelle Hallébourg, près de Hearst, au Nord de l’Ontario. Son père y avait une ferme. Elle y a fait l’école primaire jusqu’en 8e année. Elle a poursuivi son cycle secondaire à Hearst avant de déménager, en 1965, à Sudbury, où elle a commencé un programme postsecondaire pour devenir enseignante. Germaine Paquette a décidé de rester à Sudbury.

Première contribution pour la francophonie

Mme Paquette a enseigné pendant un an à Sudbury, puis elle est allée travailler à Wawa, au Nord de la ville de Sault-Sainte-Marie.

Sa cousine était directrice d’une école dans cette région-là et avait de la difficulté à trouver des enseignantes.

«Elle m’a appelée, j’ai accepté et je suis allée y travailler», se souvient-elle.

«Wawa était une communauté très anglophone. J’ai demandé si, en dehors du travail ordinaire, il y avait moyen d’offrir des cours de français aux adultes de la communauté. On m’a dit que c’était possible, que je pouvais le faire, mais qu’il n’y avait pas d’argent pour me payer», raconte-t-elle.

Elle leur a répondu qu’elle était prête à le faire bénévolement.

«On a fait passer l’annonce, et, mon Dieu, le cours était vite rempli! On a été obligé de refuser du monde. Les gens d’affaires anglophones de ce coin voulaient apprendre à parler français. J’ai éprouvé tellement de plaisir avec ça», confie Mme Paquette.

«C’est l’une de mes premières contributions quand j’étais tout jeune», se félicite-t-elle.