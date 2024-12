«Le Voyageur avait démarré avec zéro dollar»

Le projet de cette étude réalisée sous la direction de Serge Miville, actuel recteur de l’Université de Sudbury et de Michel Bock, professeur titulaire au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa, remonte à 2017. Des étudiants y ont pris part.

«On a tiré les étudiants vers le haut, on les a mis au défi de produire du savoir nouveau sur l’histoire locale», a souligné Serge Miville.

«On a demandé à nos étudiants de travailler sur la presse franco-ontarienne. Ils ont produit de bons travaux. Et on s’est dit, pourquoi ne pas leur donner l’occasion de retravailler leurs textes scientifiques selon les exigences et de les réunir sous forme de livres» a complété Michel Bock.

Les deux historiens indiquent qu’ils ont orienté leurs étudiants pour qu’ils produisent «des études sans complaisance, ce qui pourrait peut-être ne pas nécessairement plaire à tout le monde, mais on voulait que chacun s’impose une rigueur historique», a ajouté M. Bock.

Serge Miville et Michel Bock y ont contribué en rédigeant quelques textes, mais aussi Rachel Desaulniers, qui a publié des articles au Voyageur lorsqu’elle avait 18 ans, a été la pierre angulaire pour la production de l’ouvrage.

«En 2015, Émile Guy [fondateur du Voyageur en 1968] m’a contactée pour me dire que Le Voyageur allait fêter son 50e anniversaire en 2018 et qu’on devrait faire quelque chose», a déclaré Mme Desaulniers.

«Ainsi, pendant deux ans, je me rendais sur les lieux du Voyageur, au sous-sol, dans la poussière et les archives, pour feuilleter les journaux de 1970 à 2016. Ça valait la peine de se dévouer pour sa communauté», a-t-elle fait savoir.

Serge Miville a expliqué que, globalement, les études publiées dans ce recueil permettent, au-delà de l’histoire de la presse en tant que telle, de pénétrer au cœur de l’histoire franco-ontarienne.