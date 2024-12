Les salons du livre francophones : un nouveau chapitre postpandémie

Dans les communautés francophones en situation minoritaire, les salons du livre demeurent la principale porte d’entrée vers les œuvres en français. Malgré leur popularité, la pandémie de COVID-19 a aggravé leurs difficultés financières. À l’heure de l’explosion des couts, convaincre les maisons d’édition et les distributeurs de venir reste un défi.

Photo: Marine Ernoult - Francopresse «Les salons du livre, c’est une question de survie de la langue : il s’agit de transmettre l’amour de la lecture à la prochaine génération», affirme la présidente du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard, Diane Ouellette. Après trois ans de pause à cause de la pandémie, l’évènement bisannuel a rassemblé, en juin dernier, plus de 5000 lecteurs et accueilli 100 visites de classe. Deux librairies et vingt-trois maisons d’édition étaient présentes. «Avec la COVID-19, nous avions un peu perdu le momentum, mais on l’a retrouvé, les gens sont revenus en nombre», assure la présidente. Même son de cloche du côté du Salon du livre de Dieppe, au Nouveau-Brunswick qui a reçu 14 000 visiteurs, dont 2000 écoliers et tout-petits, en octobre. Ils ont pu découvrir une quarantaine d’exposants et une centaine d’auteurs qui avaient fait le déplacement. «On est retourné à une fréquentation d’avant la COVID-19», observe la directrice générale, Morgane Bonamy, qui a tenu à ce que l’entrée soit gratuite, «pour rendre le livre accessible à tous». «En situation minoritaire, nous sommes une porte d’entrée essentielle sur les livres. Les visiteurs peuvent feuilleter les ouvrages, rencontrer les auteurs», ajoute-t-elle.

Photo: Courtoisie Séduire un «public fragile» Du côté du Salon du livre de Sudbury, en Ontario, la directrice générale, Geneviève LeBlanc note, elle, une légère baisse de fréquentation. Lors de la plus récente édition en mai dernier, le salon a attiré environ 6700 visiteurs, contre un peu plus de 7700 deux ans plus tôt pour la 10e édition de l’évènement. «Nous restons un rendez-vous attendu, mais il y a un essoufflement de la part des écoles avec moins de visites scolaires et la fermeture de programmes francophones à l’Université Laurentienne a aussi eu un impact», détaille-t-elle. Pour continuer à capter le grand public et contrer les achats sur Internet, les salons doivent se réinventer en permanence.

Photo: Miles Kinnee «Il faut imaginer une programmation qui sort de l’ordinaire, ajouter d’autres formes de culture, notamment pour attirer les jeunes adultes qui se mettent à lire en anglais», confirme Morgane Bonamy. Le Salon du livre de Dieppe propose ainsi des ateliers de théâtre, de danse, des lunchs littéraires avec des auteurs, des soirées d’improvisation, ou encore des projections de films. Diane Ouellette estime également qu’il faut redoubler d’efforts pour séduire un «public fragile». «On doit vraiment choisir avec soin des auteurs qui connaissent notre situation linguistique minoritaire, c’est la clé si l’on veut inciter les gens à lire.»

Photo: Courtoisie «Minisalon» ambulant En Saskatchewan, la librairie Nation fransaskoise tente, elle aussi, «de maintenir coute que coute la proximité avec le livre en français», note son responsable, Alexandre Chartier. Depuis l’hiver 2024, la librairie se rend plusieurs fois par an dans des écoles francophones et d’immersion pour «développer le bonheur par le livre». Jusqu’à maintenant, environ 3000 élèves ont reçu la visite d’Alexandre Chartier et de sa camionnette de bouquins pleine à craquer. Le temps d’une journée, Nation fransaskoise s’installe dans une bibliothèque, un gymnase ou un couloir. «Ça va au-delà de l’école, on touche les communautés dans leur ensemble, on contribue au développement identitaire», souligne le responsable. Magasinage, présentation de livres, organisation de lectures, animation d’ateliers pour parler du métier de libraire et de la chaine du livre, «en termes d’expérience, c’est la même chose qu’un spectacle», appuie le libraire. Afin de mieux retenir l’attention des jeunes, il a opté pour «une approche plus contemporaine de ces minisalons» et propose de nombreux jeux de société et mangas (bandes dessinées japonaises).