Vivre Noël loin de sa famille : de nouveaux arrivant en parlent

Le défi de Maty Gueye, étudiante internationale

Maty Gueye, 25 ans, originaire de Dakar, passe cette année son premier Noël loin de sa famille. Elle est arrivée au Canada il y a cinq mois pour étudier en administration publique au Collège Boréal, à Sudbury.

«C’est vraiment dur. Je suis triste, je me sens seule, je n’ai pas encore pris l’habitude d’être loin de ma famille. Habituellement, pendant les fêtes, on était tous ensemble, on cuisinait, on chantait, on s’offrait des cadeaux, on décorait la maison. C’était vraiment spécial», raconte-t-elle avec émotion.

Pour ne pas rester isolée, Maty a décidé de passer Noël avec des amis qu’elle a rencontrés à l’église. Ils ont prévu un repas et quelques activités pour marquer l’occasion. «Ce ne sera pas pareil qu’à la maison, mais c’est déjà quelque chose», dit-elle.

Malgré la distance et la nostalgie, Maty garde l’espoir de profiter de ce moment. «On va quand même réussir à passer un bon moment ensemble, même si c’est loin des nôtres.»

Kelly et sa famille : un Noël loin de la France, mais riche en souvenirs

Installée à Sudbury depuis la mi-2023 avec son mari Mathieu et leurs trois enfants, Kelly célèbre cette année son deuxième Noël au Canada. Après un premier Noël isolé, la famille fête désormais avec les amitiés qu’elle a créé, en établissant de nouvelles traditions.

«Ce n’est jamais pareil qu’en France, avec toute notre famille réunie», confie Kelly. Les vidéos et photos partagées dans les groupes familiaux sur WhatsApp ravivent parfois la nostalgie. «Forcément, ça manque. Mais on fait tout pour créer de beaux souvenirs à nos enfants.»

En France, Noël était une grande fête familiale. «L’apéro durait presque deux heures, puis venaient les plats : viande, poisson, fromage, dessert… c’est énorme! On passait la journée à table avec cousins, cousines et grands-parents.»

Le premier Noël à Sudbury a été plus sobre. Ne connaissant personne, ils avaient improvisé une petite fête en famille. Cette année, ils ont prévu un repas avec leurs amis pour célébrer Noël et recréer un esprit festif. De plus, ils ont organisé un échange de cadeaux : « On a fait un tirage au sort : chacun prépare un petit cadeau fait main, que ce soit les adultes ou les enfants. On va aussi faire un potluck où chacun apporte un plat.»