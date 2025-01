Portrait de la nouvelle directrice générale de l’ACFO, Joline Rivard

L’entreprise forme ses gérants! Joline Rivard a alors appris comment régler des conflits, gérer la formation des employés et maîtriser les principes de mise en marché de l’entreprise. Bien plus, l’entreprise inculque à ses gestionnaires de magasins sa philosophie de l’approche client «Quand je revenais d’une formation de Walmart à Toronto, on me disait que Walmart avait installé un autre implant dans mon cerveau», ironise Joline!

Leadership dès la jeunesse

Déjà à un très jeune âge, Joline Rivard se démarquait. «En 1e année , je lisais bien et fort à l’église. J’ai découvert que les gens m’écoutaient et avaient un regard positif sur moi. Je suis devenue leader malgré moi. Plus tard, j’ai gagné des concours oratoires. On me sollicitait comme représentante de classe, maîtresse de cérémonie…», ajoute-t-elle.

«J’ai compris que j’étais capable; j’avais confiance en moi.»

Toujours à la recherche d’expériences pour s’impliquer davantage dans sa communauté, l’occasion s’est présentée lors de l’ouverture du poste de direction générale à l’ACFO Témiskaming. L’événement qui l’a convaincue d’en faire la demande a été la fête de la Saint-Jean qui avait réuni toutes les générations lors de la soirée. «Ça, c’est ma gang! Il faut que je m’implique. Je voulais un changement et renouer avec ma francophonie.»

Lise Turgeon, membre du comité de sélection de l’ACFO, explique : «On voulait une personne bien ancrée dans la région, qui la connaît bien et qui a des entrées autant chez les francophones que chez les anglophones.»

Joline répond a ces critères. «Cette fois-ci, on avait un problème de transition. La direction générale devait être débrouillarde rapidement. Joline l’est avec un D majuscule», ajoute Lise Turgeon.

Ambitions futures

Maintenant que Joline Rivard est devenue la directrice générale de l’ACFO Témiskaming, elle fait part de ses ambitions : «Je souhaite rejoindre la communauté francophone et les francophiles de toutes les générations en utilisant ma force avec les médias sociaux comme Facebook et Instagram. Je me suis fixée comme objectif de vous tenir informés sur nos activités comme la Saint-Jean, les films en français, nos soupers pour les aînés et toutes les occasions de se rassembler pour s’épanouir et ressentir notre fierté d’être qui nous sommes.»

Et de poursuivre : «Prenons notre place; faisons-nous servir en français! Tous seront invités à devenir les amis de l’ACFO et recevoir notre infolettre. J’espère recruter de nouveaux bénévoles et des membres du conseil d’administration. J’ai hâte.»