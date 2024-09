Santé Le Centre de santé communautaire de Témiskaming fait son bilan

Marc Dumont Le Voyageur Photos: Archives

Malgré les enjeux liés à la pénurie de ressources humaines, les clients et clientes du Centre de santé communautaire du Témiskaming (CSCT) ont bénéficié, durant l’année 2023-2024, de 20 640 rendez-vous et suivis de soins de santé primaire, ainsi que de 1350 rendez-vous et suivis de soins de santé mentale.

