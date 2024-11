La province investit dans la formation d’infirmières, l’opposition veut des solutions plus directes

Le gouvernement de l’Ontario se dit déterminé à améliorer la situation dans le secteur des soins de santé. Il va investir 510 millions $ dans la formation de nouvelles infirmières et de nouveaux infirmiers. Il poursuit également son objectif de faciliter l’embauche d’infirmières formées à l’étranger. Un membre de l’opposition estime qu’il reste encore beaucoup à faire.

«Notre gouvernement continue de renforcer les effectifs actuels et futurs du secteur de la santé en Ontario en ajoutant des milliers d’infirmières et d’infirmiers dans toute la province, a déclaré la ministre de la Santé, Sylvia Jones, dans un communiqué rendu public le 20 novembre. Le communiqué indique que le budget prévu permettra à plus de 20 000 apprenantes et apprenants en soins de santé la possibilité de travailler dans les trois prochaines années dans des hôpitaux et des organismes de soins à domicile et en milieu communautaire d’ici la fin de 2027. La province a pensé aussi aux membres du personnel infirmier qui souhaitent optimiser leurs compétences et leur expérience. Elle investira près de 1,7 million $ au cours de la prochaine année pour aider plus de 1 600 infirmières autorisées et infirmiers autorisés à payer jusqu’à 1000 $ en frais de scolarité pour obtenir une formation en prescription de certains médicaments. Il s’agit de certaines affections, la contraception, l’immunisation, le sevrage tabagique et le traitement topique des plaies.

L’embauche d’infirmières formées à l’étranger Le gouvernement promet que l’année prochaine les infirmières et infirmiers formés à l’étranger qui sont titulaires d’un baccalauréat et les infirmières et infirmiers auxiliaires qui sont titulaires d’un diplôme n’auront plus besoin de passer par la longue étape d’évaluation des études dans le cadre du processus d’inscription. Ils pourront ainsi économiser jusqu’à 7500 $ et commencer à exercer leur profession en Ontario plus rapidement. Silvie Crawford, registrateure et directrice générale et chef de la direction à l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario souligne d’ailleurs que l’Ordre «continue d’améliorer de manière proactive ses processus d’inscription pour tous les candidats souhaitant exercer dans la province».

Photo: Archives Ça ne répond pas aux problèmes du moment La porte-parole de l’opposition en matière de Santé du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario reconnait que le montant annoncé par le gouvernement pour accroitre la main-d’œuvre infirmière est impressionnant. France Gélinas fait remarquer toutefois qu’on «commencera à dépenser cet argent entre 2025 et 2027». «On attendra quatre an avant d’avoir des infirmières formées qui puissent aider, alors que présentement on vit déjà une crise dans notre système de santé», explique Mme Gélinas, également députée de Nickel Belt. Elle déplore qu’il y a à Sudbury des infirmières praticiennes sous-employées. «On a des gens qui sont prêts à prendre des milliers de personnes sans accès aux soins primaires et les leur donner, mais ils n’ont pas d’emploi». Elle dit que des centres de santé communautaire et des cliniques d’infirmières praticiennes n’ont pas connu d’augmentation budgétaire depuis longtemps. «Par conséquent, ils ne sont pas capables de garder leur personnel», déclare France Gélinas.