Des cours de cuisine à la méditerranéenne

Le Centre de santé Univi présentera trois différentes sessions de cuisine communautaire pour les résidents de la région de Sudbury Est. La diététiste Michelle Broughton sera de passage à Alban le mardi 21 janvier, à Noëlville le mercredi 22 janvier et à St-Charles le jeudi 23 janvier pour montrer comment préparer des recettes méditerranéennes pour la santé générale et pour le déjeuner à la demande d’un client. Les sessions auront lieu de 13 h 30 à 16 h dans chacune des salles et cuisines communautaires du Centre Univi. Pour d’autres informations, communiquez avec Mme Broughton à l’adresse : [email protected]. (É.B).