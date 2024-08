North Bay : déjà 30 ans pour une attraction touristique populaire du secteur riverain

Pour bien marquer ce jalon, l’organisme à but non lucratif a accueilli plusieurs résidents, dignitaires et visiteurs le 3 aout dernier pour une célébration d’après-midi remplie d’activités.

Inauguré en 1994, le chemin de fer historique doit en partie son existence à deux individus passionnés des trains, soit l’ancien maire Stan Lawlor et le dentiste Rod Johnston.

Les deux hommes avaient une vision partagée d’une attraction touristique pour les familles dans le secteur riverain, tout en conservant le patrimoine ferroviaire de la région.

Les premières installations et la voie ferrée miniature ont été construites sur des terres appartenant à la ville, située en face du lac Nipissing.

Au fur et à mesure, les locomotives et les wagons ont été remplacés ou repeinturés, selon l’image de chacune des trois entreprises ferroviaires présentes à North Bay; le Canadien National, le Canadien Pacifique et la Commission de transport Ontario Northland.

Quelques années plus tard, les carrousels ont fait leur apparition, soit en 1998 et de nouveau en 2005.