Kirkland Lake: quatre femmes au secours d’une institution historique

Le Musée de l’histoire du Nord était voué à un avenir incertain si ce n’est le brave sursaut de quatre femmes de Kirkland Lake, faisant partie d’un groupe de lecture.

Ann Black, Kim Skjonsby, Martha McSherry et Bev McChesney-Rumble ont réussi à obtenir un appui financier de 750 000$, en mettant sur pied une entité corporative à but non lucratif nommée Oakes Project : Heritage, Arts and Tourism (TOPHAT). Le financement provient de trois partenaires du secteur minier de la région. Il permettra à cette institution historique de Kirkland Lake de continuer à fonctionner pour une période de trois ans. «Quand on a appris le retrait de la Ville de la gestion du musée, on était complètement abasourdies. Pour nous, c’était comme un blasphème de mettre aux oubliettes la mémoire collective de la Ville», lance Ann Black, présidente de TOPHAT. Le sort réservé, il y a quatre ans, au Musée du patrimoine du hockey, quand la Ville avait pris la décision de vendre son édifice, a été mal vécu par certains membres de la communauté. «La Ville semble plus se préoccuper des questions monétaires, notamment les taxes foncières, que l’histoire, la culture et la mémoire collective qui sont des éléments déterminants pour l’avenir d’une communauté et d’une nation», regrette Ann Black.

Genèse de l’affaire Le Musée de l’histoire du Nord est situé dans le légendaire château de Sir Harry Oakes, qui fut un des prospecteurs derrière le développement d’une des plus riches mines d’or au Canada au siècle dernier à Kirkland Lake. L’édifice date de 1929 et fêtera son centenaire d’ici peu. Le musée est un arrêt incontournable pour qui veut en apprendre sur l’histoire sociale et industrielle locale, ainsi que l’art et la culture de la communauté environnante. Mais voilà qu’en 2021, la ville de Kirkland Lake voulait se défaire de leur musée ainsi que de leur bail avec la Fiducie du patrimoine ontarien (FPO). Cette dernière avait signé en 1981 une entente avec la ville de Kirkland Lake, lui permettant d’opérer leur Musée de l’histoire du Nord au sein de l’édifice patrimonial en échange que la ville s’occupe de l’entretien et des réparations des lieux, et ce jusqu’en 2041. Après maintes consultations auprès de sa population et des parties prenantes, le conseil de la ville de Kirkland Lake a passé une motion officielle au mois de mars 2024 pour mettre fin à leur entente de location. Récemment, un rapport fut rendu public sur l’évaluation des conditions de l’état structurel de l’édifice par une firme d’ingénieur, qui chiffre à 1,2-million$ les réparations nécessaires pour maintenir le bâtiment presque centenaire. Même si la FPO a pris en charge les réparations les plus pressantes et que les couts de celles-ci seront épongés en grande partie par la Fiducie, la municipalité a fait clairement savoir qu’elle ne reviendra pas sur sa décision. C’est dans ce contexte que le comité TOPHAT s’est transformé en une entité corporative à but non lucratif afin de pouvoir négocier une nouvelle entente avec la FPO pour la location de l’édifice et de prospecter d’autres fonds pour pouvoir opérer le musée au sein de l’édifice. La maire de Kirkland Lake, Stacy Wight, a signifié lors de la réunion du conseil de ville du 17 septembre 2024 que «C’est maintenant hors de notre contrôle. Le rôle que nous avons joué a été de déclarer que nous voulions résilier le bail. À l’avenir, c’est entre vous et la FPO, et je veux vraiment, vraiment jeter mon soutien derrière vous.»