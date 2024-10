De nouveaux centres de repos pour camions à l’étude

Photo: Éric Boutilier

Le Ministère des Transports (MTO) veut développer et/ou moderniser ses installations près de plusieurs routes primaires et secondaires – dont à l’intersection des routes 101 et 129 à Chapleau, à la jonction des routes 17 et 519 près de Dubreuilville, sur la Transcanadienne 11 entre Kapuskasing et Opasatika, et sur la Transcanadienne 17 à Wawa et à White River.

Jusqu’au vendredi 1er novembre, le gouvernement recueillera des données et des commentaires du public portant entre autres sur l’emplacement des centres de repos pour camions, et sur l’ajout ou l’élargissement de voies de virages et de voies d’accélération. Des sessions d’information se tiendront également dans les communautés concernées à une date ultérieure.

«Le ministère des Transports comprend que les aires de repos jouent un rôle clé dans la circulation sécuritaire des biens et des personnes dans la province. Les aires de repos sont également importantes pour les conducteurs de camions, car elles leur permettent d’accéder en toute sécurité à des installations essentielles, telles que des toilettes et un plus grand nombre de places de stationnement dans la province», précise la porte-parole, Tanya Blazina.