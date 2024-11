Grand Sudbury : le maire Lefebvre fait son bilan de mi-mandat

Le maire de la Ville du Grand Sudbury, M. Paul Lefebvre, a livré un discours de mi-mandat, le mercredi 13 novembre, au cours duquel il a effectué un bilan des progrès réalisés dans plusieurs domaines par la municipalité, et ce, a-t-il noté, «grâce à l’engagement des membres élus du conseil municipal et le travail, ainsi que le dévouement des employé.e.s municipaux».

«Je me concentre aujourd’hui sur la façon dont nous avons relevé collectivement certains de nos plus grands défis, tels que l’itinérance, le logement, la santé mentale, les toxicomanies, ainsi que la sécurité et le bien-être de la communauté en général», a-t-il déclaré. «C’est le cœur de l’initiative Grandir Ensemble que j’ai défendue au cours des deux dernières années», a-t-il poursuivi. Il s’est dit fier des partenariats développés avec les Premières Nations Atikamekshenf Anishnawbek et Wahnapitei. «Ensemble, nous avons travaillé sur des initiatives communes qui apportent des avantages durables aux résidents autochtones et non autochtones et nous continuerons à suivre cette voie vers un avenir plus inclusif», a-t-il promis.

Sans-abrisme et logement Le maire a mentionné que le conseil municipal avait adopté une résolution visant à mettre fin au sans-abrisme et à l’itinérance d’ici 2030, en engageant des millions de dollars dans des initiatives de logement qui offrent non seulement un abri, mais aussi de la dignité et du soutien. Ce dossier comprend un projet de logement transitoire de 40 unités, rue Lorraine, qui comprendra des équipes de traitement communautaire affirmatif sur place, lesquelles fourniront des soins de santé mentale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En ce qui a trait au logement, M. Lefebvre a déclaré que la Ville avait dépassé les objectifs fixés par la province en 2023 et qu’elle avait déjà dépassé largement ses objectifs pour 2024. «En 2022, ce chiffre était de 457 nouvelles unités de logement résidentiel», a-t-il dit. «En 2023, nous étions à 635, et maintenant en 2024 nous en sommes à 833 nouvelles unités de logement pour les trois premiers trimestres de l’année». Puisque la population de la Ville a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré, soit environ 180 000 personnes, le logement est essentiel. Cette croissance de la population est due en partie à l’immigration de nouveaux résidents, dont le nombre totalise 2 700 depuis le lancement de programmes tels le Projet pilote d’immigration. Cette année, environ 900 nouveaux arrivants se sont joints à ce total. Il s’est dit déterminé à plaider en faveur d’un financement spécifique auprès des gouvernements provincial et fédéral pour soutenir un nouveau projet de logements abordables et supervisés pour les anciens combattants. Il veut de plus accorder la priorité, d’ici la fin de son mandat dans deux ans, aux possibilités de logements destinés aux jeunes vulnérables. Il a mentionné la création d’un groupe consultatif de jeunes auprès du conseil municipal «pour donner à nos jeunes résidents une plateforme leur permettant de faire entendre leur voix». Soutenir les jeunes constitue un investissement dans l’avenir de la ville, selon le maire.